みなさんは、スマホのカーナビアプリを使っていますか。本記事では、おすすめのカーナビアプリのほか、違反にならない使い方についても解説します。【写真】おすすめカーナビアプリ1位はカーナビアプリのメリットと注意点現在は、スマホをカーナビ代わりに使う人が増えています。「普段は車載ナビを使うけど、時々スマホも使う」という人もいるでしょう。ここではまず、カーナビアプリを利用するメリットと注意点を解説します。▽