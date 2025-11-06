海外と庄内空港を結ぶチャーター便が、1年9か月ぶりに6日到着し、台湾からの観光客が秋の庄内に降り立ちました。庄内空港への海外チャーター便は去年2月の韓国便以来およそ1年9か月ぶりで、今回は台湾からの旅客機が6日午後2時半すぎに庄内空港に着陸しました。台湾の中華航空が運航するチャーター便が、庄内空港に降り立つのは実に7年半ぶりで、空港ロビーでは歓迎セレモニーが