山一電機はストップ高。５日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を４７４億円から４７７億円（前期比５．３％増）へ、営業利益を８５億円から９３億円（同１３．１％増）へ上方修正すると発表した。基幹系通信機器向け製品やＡＩを含むデータセンター向け新製品の販売が好調なため。配当予想も９０円から１０５円（前期８９円）に増額修正した。これを好感した買いが集まっている。 出所：MINKAB