シグマクシス・ホールディングスはウリ気配スタート。５日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を３００億円から２４５億円（前期比６．８％減）へ、営業利益を６９億５０００万円から６１億円（同８．２％増）へ下方修正すると発表した。子会社の一つを株式譲渡に伴い連結対象から外した影響を織り込んだ。期末にかけての新規案件の開始が想定より遅延していることも響く見通し。これを嫌気した売り