【HGUC 1/144 Gディフェンサー &フライングアーマー】 11月6日11時 予約開始 2026年3月 発送予定 価格：2,310円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HGUC 1/144 Gディフェンサー &フライングアーマー」を2026年3月に再販する。11月6日11時よりプレミアムバンダイで受注を開始する予定で、価格は2,310円。 本商品は、『