法律上の夫婦関係を維持したまま、田舎で1人のんびり暮らし始めたタレントの清水アキラさん。しかし、「卒婚」して気づいたのは、理想と現実の思わぬギャップだったという。熟年になってから1人で暮らすつらさを、自らの体験を元に語る。※本稿は、朝日新聞取材班『ルポ 熟年離婚』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。故郷への移住をきっかけに「卒婚」した清水アキラ「長年、連れ添ったパートナーをあっさり代える