今年の「T＆D保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート30語が、11月5日に発表された。年間大賞とトップテンは12月1日に発表となる。ノミネートされた30語は次の通り。※※※※※※※※※エッホエッホ／オールドメディア／おてつたび／オンカジ／企業風土／教皇選挙／緊急銃猟・クマ被害／国宝（観た）／古古古米／7月5日／戦後80年・昭和100年／卒業証書19.2秒／チャッピー／チョコミントよりもあ・な・た／トランプ関税／