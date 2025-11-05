11月5日、TBS系『THE TIME,』に、Snow Manの渡辺翔太、ラウール、岩本照がVTR出演。渡辺がメンバーからの誕生日プレゼントを明かした。【関連】Snow Man渡辺翔太、メンバーのグループ外での活躍に感動「こういった世界に飛び込んで…」同日に33歳の誕生日を迎えた渡辺は、「もうメンバーからはプレゼントはいただきました」「スマホを機種変してもらうっていう」と報告し、誕生日は8人で1人へプレゼントを贈るのがグループのルール