ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 田嶋陽子氏が妻という呼び方に見解「非常に腹立たしい」 田嶋陽子 安野貴博 チームみらい 政治家 ABEMA TIMES 田嶋陽子氏が妻という呼び方に見解「非常に腹立たしい」 2025年11月5日 11時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「妻」という呼び方について、女性学研究者の田嶋陽子氏は「失礼だ」と語る 「今はパートナーと呼ぶ」とし、英語を使うのは「日本語にないから」と指摘 「『同伴者』や『連れ合い』も変だ」「非常に腹立たしい」とも述べた 記事を読む