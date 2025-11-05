日本精工はカイ気配スタートで続伸、全体悪地合いの間隙を突いて投資資金が流入し９月１９日につけた年初来高値を気配値のまま約１カ月半ぶりに上回った。自動車や工作機械向けを中心とするベアリングの国内トップメーカーだが、足もとの業績は会社側の予想を大幅に上回る状況にある。４日取引終了後、２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の２２０億円から３００億円（前期比５．４％増）に