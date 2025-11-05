「バトンをつないでいく、継承していくこと」が日本のよさ10月14日のブラジル戦（東京・東京スタジアム）で3−2の歴史的勝利を飾り、2026年北中米W杯での躍進に弾みをつけた日本代表。この試合でMVP級の働きを見せた鎌田大地（クリスタルパレス）が「ブラジルは2センターバック（CB）の主力が出ていなかったし、言ってもまあ、練習試合なので」と淡々としていた通り、この1勝が本番での成功を約束してくれるわけではない。前編記事