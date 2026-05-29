いよいよサッカーワールドカップ北中米大会が開催する6月11日が迫ってきた。史上最強といわれる日本代表への期待が高まる中、ユニホームの売れ行きが好調だという。 特に注目されているのがホームの青色のユニホームではなく、アウェーの白いユニホーム。アディダスジャパンが3月下旬から発売開始。これまで2カ月の販売実績が前回のカタール大会のモデルと比べて25倍の売れ行き