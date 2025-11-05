ワールドシリーズ2連覇を成し遂げたロサンゼルス・ドジャース。11月3日にドジャースタジアムにて開催された優勝セレモニーで最初に入場したのは、ワールドシリーズMVPを日本人投手で初めて受賞した山本由伸選手だった。著書『叱らない時代の指導術主体性を伸ばすスポーツ現場の実践』で、山本由伸選手をオリックス入団時に支えた堺ビッグボーイズ代表の瀬野竜之介氏について綴っているジャーナリストの島沢優子さんが、山本選手