【ACLEリーグステージ第4節】(Eピース)広島 1-0(前半0-0)江原FC<得点者>[広]加藤陸次樹(63分)<退場>[広]佐々木翔(69分)<警告>[広]新井直人(22分)、佐々木翔2(61分、69分)、川辺駿(90分+6)、ミヒャエル・スキッベ(90分+7)[江]イ・ユヒョン(66分)、マルコ・トゥチ(69分)主審:ケイシー・ライベルト└ルヴァン杯制覇から中2日の広島、DF佐々木翔が退場もACLE3試合ぶり白星