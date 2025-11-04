共産党の機関紙「しんぶん赤旗」編集局は４日、日本維新の会の藤田文武共同代表がＸ（旧ツイッター）に所属記者の名刺を投稿したとして、画像の削除と記者への謝罪を求めた。藤田氏は４日の記者会見で、「携帯電話番号を消して、メールアドレスのドメインも消している。それ以外は公開情報だ」と述べ、要求に応じない考えを示した。