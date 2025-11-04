日銀が４日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５３円５８～６０銭と前営業日比７２銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７７円０４～０８銭と同１円４０銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１５２７～２９ドルと同０．００３７ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS