「米国を再び偉大に」のロゴが入った帽子をかぶるトランプ大統領＝10月30日、ワシントン郊外のアンドルーズ空軍基地（ロイター＝共同）【ワシントン共同】国防総省に「核兵器の実験を指示した」とのトランプ米大統領の発言が米国で波紋を広げている。「他の国は（実験を）している」ことを理由に挙げたが、競争相手の中国やロシアは近年、核爆発を伴う実験を実施していない。ミサイルなど核弾頭の運搬手段の近代化と混同した可能