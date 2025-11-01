大名古屋ビルヂングは、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「ハリー・ポッター」とコラボレーションしたクリスマスイベント「ハリー・ポッターの魔法クリスマス」を2025年11月12日(水)から12月25日(木)まで開催します。東海地区では初となる「ハリー・ポッター」とのコラボレーションクリスマスイベントです。5Fスカイガーデンのイルミネーションをはじめ、フ