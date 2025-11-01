フォトスポットやコラボメニューなど館内全体で魔法の世界を楽しめる！大名古屋ビルヂング クリスマスイルミネーション「ハリー・ポッターの魔法クリスマス」

大名古屋ビルヂングは、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「ハリー・ポッター」とコラボレーションしたクリスマスイベント「ハリー・ポッターの魔法クリスマス」を2025年11月12日(水)から12月25日(木)まで開催します。

東海地区では初となる「ハリー・ポッター」とのコラボレーションクリスマスイベントです。

5Fスカイガーデンのイルミネーションをはじめ、フォトスポット、ポップアップストア、コラボメニューなど、館内全体で魔法の世界を楽しめます！

大名古屋ビルヂング クリスマスイルミネーション「ハリー・ポッターの魔法クリスマス」

世界中で世代を超えて愛される「ハリー・ポッター」シリーズ。

2026年には、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』が公開から25周年を迎えるメモリアルイヤーです。

大名古屋ビルヂングでは、これを記念して「ハリー・ポッターの魔法クリスマス」を開催！

5Fスカイガーデンには高さ約4mの天空のクリスマスツリーやホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮をイメージした巨大クリスマスリースが登場するほか、館内各所にフォトスポットが設置されます。

期間限定のポップアップストアやコラボメニュー、プレゼント企画も見逃せません☆

5Fスカイガーデン クリスマスイルミネーション

期間：2025年11月12日(水)〜12月25日(木)

時間：11時〜23時 (点灯は17時〜) ※荒天時は閉鎖

場所：5Fスカイガーデン

昨年約19万人が来場した人気のスカイガーデンイルミネーションが、「ハリー・ポッター」仕様に！

高さ約4mの「天空のクリスマスツリー」は、「ハリー・ポッター25周年」ロゴに加え、魔法の流れをゴールドオーナメントで華やかに演出します。

ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮（グリフィンドール、レイブンクロー、スリザリン、ハッフルパフ）をイメージした巨大クリスマスリースも登場！

それぞれの寮のカラーやシンボルがデザインされています。

さらに、魔法界の人気スポーツ、クィディッチの競技場をイメージしたスポットも！

4つの寮をモチーフにした装飾が施され、フィールドではLEDライトで「金のスニッチ」が表現されます。

1Fエントランスツリー

期間：2025年11月12日(水)〜12月25日(木)

場所：1Fエントランス

1Fエントランスでは、高さ4mのクリスマスツリーがお出迎え。

「ハリー・ポッター25周年」ロゴとそのモチーフであるパトローナスを表現したデザインです。

館内「ハリー・ポッター」フォトスポット

期間：2025年11月12日(水)〜12月25日(木)

場所：館内各所

館内には、「ハリー・ポッター」「ロン・ウィーズリー」「ハーマイオニー・グレンジャー」の等身大フィギュアと撮影できるフォトスポットが登場！

「ハリー・ポッター」の最新情報をパネル展示で紹介する「ハリー・ポッターギャラリー」も設置されます。

さらに、ホグワーツ魔法魔術学校の“組分けシーン“を体感できるフォトスポットも！

組分け帽子を被って、自分がどの寮にふさわしいか占ってみるのも楽しい体験です。

ハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE in 大名古屋ビルヂング

期間：2025年11月12日(水)〜12月25日(木)

時間：11時〜21時

場所：B1Fアトリウム

「ハリー・ポッター」と「ファンタスティック・ビースト」の商品が揃う「ハリー・ポッター マホウドコロ」のポップアップストアが期間限定でオープン！

クリスマスシーズンならではのグッズも登場します。

コラボレーションメニュー

期間：2025年11月12日(水)〜12月25日(木)

場所：館内対象飲食店

「ハリー・ポッター」からインスパイアされたコラボレーションメニューが期間限定で登場！

【浅草キッチン大宮】では、パトローナスをイメージした「ハリー・ポッター25周年記念 エクスペクト・パトローナス ドリンク」(980円)を提供。

【ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー】では、「金のスニッチ モンブランタルト」(1,400円/1ピース)が登場します。

ほかにも、【CHARLIE‘S】では4寮をイメージしたパンケーキ(各1,580円)、【annon tea house】ではシーリングスタンプホットケーキ(1,760円)、【canele de CHIANTI】ではホグワーツ4寮カヌレSET(2,200円)などが楽しめます。

※なくなり次第終了となる場合があります。

コラボレーショングッズ

期間：2025年11月12日(水)〜12月25日(木)

場所：館内対象店舗

【PAPABUBBLE】では、「ハリー・ポッター 魔法ミックス」(880円)が登場。

【タリーズコーヒー】では、過去の「ハリー・ポッター」の人気商品が再販されます。

※なくなり次第終了となる場合があります。

オリジナルポストカードプレゼント

期間：2025年12月1日(月)〜 12月25日(木)

条件：期間中、対象店舗にて2,000円以上(税込・合算不可)お買い上げの方

期間中、条件を満たした方にオリジナルポストカードをプレゼント！

表面はイベントキービジュアル、裏面はホグワーツ4寮のデザインです。

※先着順、なくなり次第終了。一部対象外店舗あり。

東海地区初となる「ハリー・ポッター」とのコラボレーションクリスマスイベント！

美しいイルミネーションやフォトスポット、限定グッズ＆メニューなど、魔法の世界に浸れる企画が満載です。

2025年のクリスマスは、大名古屋ビルヂングで特別な思い出を作ってみてはいかがでしょうか☆

大名古屋ビルヂングで開催される「ハリー・ポッターの魔法クリスマス」の紹介でした。

All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s25)

