山口大学は来年度以降の入学生を対象に年間の授業料をおよそ10万円値上げすると発表しました。地方国立総合大学としては全国で初めてで、反対する学生や教職員が声を上げる中での会見となりました。現行の年間53万5800円から20％、およそ10万円64万2960円に改定するということです。これは文科省が定めている改定額の上限いっぱいにあたり、また、再来年度以降、大学院に進学する学生も対象です。 30日、授業料の値上げに反対す