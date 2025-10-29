気象予報士試験に合格した声優の吉宮るり(28)が29日、都内のお天気をXで予報した。 【写真】超難関資格に合格した吉宮るり知的な雰囲気が漂う 「ご報告」のタイトルで「第64回 気象予報士試験に合格しました」と気象予報士の登録通知書を手にした写真を28日にアップした吉宮。この日は「【本日の天気】最高気温18℃/最低気温12℃おおむね晴れますが肌寒いですお洗濯物日和服装: 秋用のコートやカーディガ