アシアナ航空は、「日韓線就航35周年記念プロモーション」を10月14日から11月30日まで実施している。日本発韓国行き往復・片道エコノミークラス航空券が10％割引となる。燃油サーチャージ・諸税は割引の対象外。対象路線は東京/羽田発着を除く日韓線。対象運賃はエコノミークラスのBasic、Flexi、Flexi Plus運賃。搭乗期間は10月14日から2026年2月28日まで（一部除外日あり）。決済時に対象クーポンを選択することで割引を適用でき