10月28日、安倍晋三元総理を殺害した容疑で起訴された山上徹也被告（45）の公判がスタートする。公判で焦点となるのは、量刑に、彼が抱えた「家庭の問題」がどの程度反映されるか、という点だ。山上被告の母は旧統一教会（世界平和統一家庭連合）の信仰に傾倒し、多額の献金を行って一家は崩壊した。被告本人も警察の取り調べに「教団へ恨みがあった。安倍元総理が教団とつながりがあると思って狙った」と述べている。弁護側は山