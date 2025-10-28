記者会見を終え、頭を下げる徳島大の河村保彦学長（右から3人目）ら＝28日午前、徳島市徳島大は28日、大学院薬学研究科の低温培養室で今月20日に特別研究学生（27）が死亡しているのが見つかった事案を受け、河村保彦学長らが記者会見。低温培養室で19日に停電があり、室温上昇を防ぐためにドライアイスが使用されたが、特別研究学生所属の研究室の学生らに周知されておらず、大学側も把握していなかったと明らかにした。県警