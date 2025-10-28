２７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円８８銭前後と前週末と比べて２銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７８円０３銭前後と同２５銭程度のユーロ高・円安だった。 米中両政府は２５～２６日にマレーシアの首都クアラルンプールで開いた５度目の貿易協議を終え、ベッセント米財務長官は２６日の米ＮＢＣテレビで中国が