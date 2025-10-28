２７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円８８銭前後と前週末と比べて２銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７８円０３銭前後と同２５銭程度のユーロ高・円安だった。



米中両政府は２５～２６日にマレーシアの首都クアラルンプールで開いた５度目の貿易協議を終え、ベッセント米財務長官は２６日の米ＮＢＣテレビで中国がレアアース輸出規制の実施を延期するとの見方を示したうえ、米国が１１月１日に始めるとしていた中国に対する１００％の追加関税を見送る方針だと述べた。米中の対立が緩和するとの期待感を背景にリスク資産を選好する動きとなり、ドル円相場は一時１５３円２０銭まで上伸した。ただ、２８日に予定される日米首脳会談、２８～２９日開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）、２９～３０日に開かれる日銀金融政策決定会合など重要イベントが相次ぐことから積極的には動きにくく、この日の東京市場でつけた１５３円２６銭を上抜くことはできなかった。一方、ドイツのＩｆｏ経済研究所が発表した１０月の独企業景況感指数が９月の改定値から上昇したことなどを手掛かりにユーロが買われた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６４５ドル前後と前週末に比べて０．００２０ドル弱のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS