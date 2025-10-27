2025年の大阪・関西万博に続き、日本で開かれる次なる大規模な国際博覧会、「2027年国際園芸博覧会」（略称：GREEN×EXPO 2027）の最新会場計画が公表されています。2027年3月19日から9月26日までの192日間、横浜市の旧上瀬谷通信施設で開催されるこの博覧会は、花と緑を通じた「幸せを創る明日の風景」をテーマにした、最上位（A1）クラスの国際園芸博覧会で。期間中に、1,500万人の来場者を見込んでいるこの壮大な未来の祭典のに