ラリーの血統！「WRX STI」とは何だったのかスバルは2025年10月15日、間もなく始まる「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」において、内燃機関を搭載する「Performance-B STI concept（以下、パフォーマンスBコンセプト）」を世界初公開すると発表しました。 【ボクサー積むか!?】気になる「パフォーマンスBコンセプト」です（画像）同時に、バッテリーEVをベースとした「Performance-E STI concept」も発表され、スバ