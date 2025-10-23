約1カ月ぶりに沈黙を破った投稿が、またしても物議を醸している――。元俳優の前山剛久（34）が、10月22日までに自身のInstagramを更新。ベージュのジャケットにジーンズを合わせた秋らしい装いでソファに座る近影をアップし、《静かな時間。》と綴った。前山といえば、9月2日に《2025年、初投稿です。》と記し、約8カ月ぶりにInstagramでの発信を再開。以降は8日、15日、22日、28日と1週間に1回程度のペースで投稿を続けていた。