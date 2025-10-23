ニデックは２３日の取引終了後、２６年３月期の業績予想を取り下げると発表した。これまで２０円と予想していた中間配当は無配とし、期末配当予想は未定に修正。５月に発表した自社株買いに関しては中止する。グループでの不適切な会計処理の疑いが発覚し社内調査を進めるなか、現時点の第三者委員会の調査状況などを踏まえ、業績予想を取り下げた。 自社株の取得期間は当初は来年５月２７日までとしていた。取得期間