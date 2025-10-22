µð¿Í¤Ï£²£²Æü¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤òÇ§¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤ÏÅìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÍß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È£Í£Ì£ÂÁ´£³£°µåÃÄ£Ï£Ë¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï»³¸ý½ÓÅê¼ê¡¢¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤ËÂ³¤¯£³¿ÍÌÜ¡£Ìî¼ê¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£²ñ¸«¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿²¬ËÜ¤Ï¡Ö°¤Éô¤µ¤ó¤Ë¤Ï½¢Ç¤¤·¤¿¤È¤­¤«¤éËÍ¤¬£Í£Ì£Â¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÏÃ¤·¤ò¤µ¤»