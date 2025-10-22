ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > マツコが甲殻類アレルギーを発症「死んでもいいから食べようかな」 マツコ・デラックス エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス マツコが甲殻類アレルギーを発症「死んでもいいから食べようかな」 2025年10月22日 14時2分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと マツコ・デラックスが22日のイベントで、甲殻類について語った 食べすぎてアレルギーを発症したとして、口にしていないことを告白 「食べに（北海道に）行きたいの。死んでもいいから食べようかな」と話した 記事を読む おすすめ記事 “安上がり”な手料理が話題・山田花子（50）、残り物で作ったお弁当を公開 「忙しいのに頭下がります」などの声 2025年10月17日 16時45分 ETF売買代金ランキング＝26日前引け 2025年9月26日 11時35分 海外セレブも愛用する″海のスーパーフード″がついに日本上陸。フィリピン・パラワン島産 天然シーモスジェルで始める新しいインナーケア習慣「never seen」が11月1日より販売開始。 2025年10月20日 7時50分 なぜ「鰹節」にカビをつけるのか？江戸時代の日本で完成した画期的な発酵の知恵 2025年10月15日 10時35分 工藤静香「食べ切り一合しか炊かない」炊き込みご飯作り公開「美味しそう」「参考にしたい」の声 2025年10月21日 17時35分