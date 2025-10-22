ゴールを量産しているフェイエノールトの日本代表FW上田綺世が、クラブでも代表でもチームメイトとなるDF渡辺剛について「僕にとって兄のような存在」と語っている。現地メディア『ESPN』が伝えた。今季開幕から驚異的なペースでゴールを積み上げている上田。エールディビジでは直近の第9節ヘラクレス戦でハットトリックを達成するなど、9試合11得点を挙げて得点ランクを独走。日本代表としても、10月シリーズのパラグアイ戦で