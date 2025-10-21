女優・のん（32歳）が10月20日、公式ブログを更新。連続ドラマ「MISSKING（ミス・キング）」（全8話／ABEMA）で共演する女優の倉科カナ（37歳）と、俳優の藤木直人（53歳）との3ショットを公開し、ファンの反響を呼んでいる。「MISSKING（ミス・キング）」は、天才棋士・彰一（中村獅童）に人生を奪われた主人公・国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻し