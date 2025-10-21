のん、倉科カナ＆藤木直人との“笑顔3ショット”に反響

女優・のん（32歳）が10月20日、公式ブログを更新。連続ドラマ「MISSKING（ミス・キング）」（全8話／ABEMA）で共演する女優の倉科カナ（37歳）と、俳優の藤木直人（53歳）との3ショットを公開し、ファンの反響を呼んでいる。



「MISSKING（ミス・キング）」は、天才棋士・彰一（中村獅童）に人生を奪われた主人公・国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。倉科は、飛鳥が居候するバーの店主・堺礼子、藤木は彰一（中村）に対する復讐計画に力を貸す、“共犯者”で将棋界を追放された元棋士・藤堂成悟を演じている。



この日、「第4話配信開始」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「礼子さんのお店、こだわりたくさん詰まったかっこいい内装です」とつづり、のんと倉科、藤木が満面の笑みをみせる3ショットを公開。「ミス・キング第4話、どうでしたか？」と問いかけながら、ブログを締めくくった。