成長期の子どもは、運動で消費する分に加えて身長や筋肉の発達にも多くの栄養を必要とします。特に運動部に所属している子どもたちには、どんな食生活が好ましいのでしょうか。管理栄養士・上級食育アドバイザーの板垣好恵さんが解説してくれました。プラスしたい栄養素板垣さんによると、身長や筋肉を発達させる栄養を取るために、「基本は1日3食を規則正しくとる、加えて不足分を間食で補うことが大切です。特に朝食は集中力