£±£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£Í£ò¡¥¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£¸»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦»ÔµÄÁª¤¬¤³¤ÎÆüÌë¤ËÅêÉ¼¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢³«É¼ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂ®Êó¤·¤¿¡£³ØÎòº¾¾Î¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢µÄ²ñ¤ÇÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇÉÔ¿®Ç¤µÄ·è¤ò¼õ¤±¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î»ÔÀ¯¤Î·ÑÂ³¤ÎÀ§Èó¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÅÄµ×ÊÝ»á¤¬¥ê¥â¡¼¥ÈÀ¸½Ð±é¡££Í£Ã¤ÎµÜº¬À¿»Ê»á¤Ë¡ÖÁªµóÀï¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©¡×