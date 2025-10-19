甲子園大会での導入も検討８日に閉幕した国民スポーツ大会（国スポ）では、高校野球の硬式、軟式両方の部で７イニング（回）制が採用された。日本高校野球連盟（高野連）は、選手や運営スタッフの負担軽減につながるとして春夏の甲子園大会での導入を検討しており、国スポでのデータも検証材料に議論を進める。◆「疲れは一度も感じなかった」７回制は今夏に宮崎県の新人大会で実施された例はあるが、主要な公式戦では初の試み