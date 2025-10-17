『名探偵ポワロ』のタイトルロールを四半世紀にわたって演じたデビッド・スーシェが、“ミステリーの女王”ことアガサ・クリスティーがかつて訪れたイギリス自治領を巡る旅に出る『デビッド・スーシェと巡るアガサ・クリスティーの旅』が、12月21日（日）19：15よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送。