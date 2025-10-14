「お前はもう死んでいる」「私が変なおじさんです」……。かつて一世を風靡したフレーズだが、なぜ「お前『は』」なのか、なぜ「私『が』」なのか、説明できるだろうか？新刊『生成AI時代にこそ学びたい 自分で文章を書く技術』の著者で、出版社社長の松井謙介氏が、日本人なら知っておきたい「は」と「が」の使い分けについて解説する。あの決め台詞はなぜモブキャラに向けられたのかタイトルに書いた「お前はもう死んでいる」