この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、葉🌿🦕41w→0m(@Youre_growingup)さんの投稿です。 「今」を心に焼きつける日々が愛おしい 赤ちゃんが家に来てまだ1週間と少し…。葉さんは、おうちにやってきたばかりの赤ちゃんと過ごす毎日に、ふとあることを考えます。それがこちら。育児あるあるかもしれませんね。 ベビーが我が家に来て１週間と少し経って分