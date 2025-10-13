新生児を育てる母「20年程でいいから…」→願望に3千いいね「ほろっとした」「数年経ってもあるある」【ママリ】

「今」を心に焼きつける日々が愛おしい

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、葉🌿🦕41w→0m(@Youre_growingup)さんの投稿です。

赤ちゃんが家に来てまだ1週間と少し…。葉さんは、おうちにやってきたばかりの赤ちゃんと過ごす毎日に、ふとあることを考えます。それがこちら。育児あるあるかもしれませんね。

ベビーが我が家に来て１週間と少し経って分かったことは育児って「今だけ」の連続みたい。ふにゃふにゃの手足、ミルクと涎の匂いのほっぺ。ただただ抱っこして欲しくて泣く姿、ゲップが上手く出せない小さな背中、くしゃみと咳、膝の上で眠る姿。全部忘れたくなさすぎて急いでカメラを構えるけどだいたい間に合わない。仕方がないから覚えておくしかないみたい。忘れたくない「今だけ」の連続の毎日。この子を育てる20年程だけでいいから私の目、ビデオカメラにならないかなぁ🥲

「これは絶対に忘れたくない」と思って急いでカメラやスマホを手に取っても、ほとんど間に合わない…そんな経験はありませんか。気づいたときには、その瞬間というのはもう次の「今」へと移っているのですね。もうこれは「心に焼きつける」しかありません。自分の目がビデオカメラになってくれたらいいのに…という思いには、とても共感できますよね。切なさと愛おしさが混在する赤ちゃんとの毎日全てが「今だけの宝物」ですよ！



この投稿には「ほろっとした、、忘れたくなさすぎるよね」「「全部忘れたくなさすぎて急いでカメラを構えるけどだいたい間に合わない」これは数年たってもあるあるです！」といったリプライがついていました。育児が「今だけ」の連続だと気づかせてくれるすてきな投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）