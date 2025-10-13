東京時間17:45現在 香港ハンセン指数 25889.48（-400.84-1.52%） 中国上海総合指数 3889.50（-7.53-0.19%） 台湾加権指数 26923.42（-378.50-1.39%） 韓国総合株価指数 3584.55（-26.05-0.72%） 豪ＡＳＸ２００指数 8882.80（-75.54-0.84%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82186.69（-314.13-0.38%） １３日のアジア株は総じて下落。先週末の中国のレアアース規制強化とトランプ