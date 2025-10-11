バナナ丸ごと1本！みなさん、ビールはお好きですか？筆者は大のビール党で、1日1リットルは飲んでしまいます。ただ最近は、ぽっこりお腹が以前にも増して気になるようになったため、泣く泣くハイボールに切り替えているところです。そんななか、ANA（全日空）がグループ2025年10月から公式通販サイトなどで、ちょっと珍しいビールを販売しています。「原料にバナナを使ったビール」です。今回はこの商品を実際に飲んでみました。