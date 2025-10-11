［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田日本代表は10月10日、パナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表と対戦。２度リードを許す、苦しい展開となり、２−２のドローに終わった。この試合でパラグアイの２点目となるヘディングシュートを決めたディエゴ・ゴメスは、今年の１月から三笘薫が所属するブライトンでプレーしている。パリ五輪でも対戦している藤田譲瑠チマに当時を含め