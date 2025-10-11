YouTube「スマイルライフそらふね片付けチャンネル」が公開した『離れて暮らす家族の想いをカタチに──遺品整理から解体まで、心に寄り添う実家じまい｜関東在住の依頼者が宮城県の実家をソラフネに託す』にて、株式会社ソラフネ代表・鳥谷部氏が、宮城県県南地方での実家じまい案件について語った。 今回、依頼者は関東在住の娘。約10年にわたり親御さんの介護をし、そのご両親も相次いで他界。現在は住人がいない実家の整理