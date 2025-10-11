所狭しと並ぶケーキたち。各種ケーキ、タルト、ゼリー、プリン、あんみつなど。 ●おいしいローカル部が見つけたおいしいお菓子屋さん。今回は北海道・札幌で知らない人はいない老舗洋菓子店『パールモンドール』をご紹介します。 どこでケーキを買おうかなと迷ったとき、真っ先に思い浮かぶお店が1971年創業の洋菓子店『パールモンドール』です。特にお誕生日ケ&#1254