韓国女子ゴルファーのパク・ジニが、引き締まったスタイル際立つ日常SHOTを公開して話題だ。【写真】美しすぎる次世代の 美女ゴルファー12選パク・ジニは最近、自身のインスタグラムを更新。金メダルやサングラスをかけた笑顔の絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。投稿には、パク・ジニのここ最近の近況とみられる写真が並んでいる。タンクトップ姿で鏡越しに自撮りをしたかと思えば、ノースリーブトップスにミニ