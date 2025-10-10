いよいよ佳境を迎えたワールドカップの欧州予選予選。現地時間10月９日には、グループC、G、H、Lの計８試合が開催された。グループLの首位攻防戦はスコアレスドローで、クロアチアとチェコが勝点１を分け合う結果に終わった（ともに勝点13）。後半、クロアチアはモドリッチを軸に攻め立てるもゴールを奪えなかった。とはいえ、チェコよりも消化試合がひとつ少ない分、アウェーでのドローは悪くないとの見方もできた。首位のク