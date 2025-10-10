いよいよ佳境を迎えたワールドカップの欧州予選予選。現地時間10月９日には、グループC、G、H、Lの計８試合が開催された。 グループLの首位攻防戦はスコアレスドローで、クロアチアとチェコが勝点１を分け合う結果に終わった（ともに勝点13）。後半、クロアチアはモドリッチを軸に攻め立てるもゴールを奪えなかった。とはいえ、チェコよりも消化試合がひとつ少ない分、アウェーでのドローは悪くないとの見方もできた。首位のクロアチアが現状では優位と見ていい。 デンマークがベラルーシを６−０と圧倒したグループCでは、他方でスコットランドがギリシャを３−１と撃破、デンマークとスコットランドが勝点７で並んでいる。勝点３で３位のギリシャは厳しい状況に追い込まれた。 グループGのオランダはガクポの２ゴールなどでマルタに４−０と勝利。この日試合がなかった２位・ポーランドに勝点３差をつけ、一歩抜け出した感がある。続くフィンランド戦（現地時間12日）をモノにできれば首位通過にグッと近づきそうだ。 衝撃の展開があったのがグループHだ。アウェーのキプロス戦に臨んだボスニア・ヘルツェゴビナが２点を先行しながらも45＋１分、90＋７分に失点と“アディショナルタイムの悲劇”に見舞われて痛恨のドローに終わったのである。サンマリノを10−０で粉砕したオーストリアに勝点２差の２位と、ボスニア・ヘルツェゴビナは一歩後退してしまった。 オーストリアは36歳のアタッカー、アルナウトビッチが４ゴールと貫禄を見せつけるなど盤石の勝利で、ワールドカップ出場へ一歩前進している。

この日試合を開催したグループの結果と順位表は以下のとおりだ。

【グループC】１位 デンマーク 勝点７／２勝１分０敗／９得点・０失点２位 スコットランド 勝点７／２勝１分０敗／５得点・１失点３位 ギリシャ 勝点３／１勝０分２敗／６得点・７失点４位 ベラルーシ 勝点０／０勝０分３敗／１得点・13失点10月９日（左がホームチーム、以下同）ベラルーシ ０−６ デンマークスコットランド ３−１ ギリシャ10月12日スコットランド − ベラルーシデンマーク − ギリシャ【グループG】１位 オランダ 勝点13／４勝１分０敗／18得点・３失点２位 ポーランド 勝点10／３勝１分１敗／８得点・４失点３位 フィンランド 勝点10／３勝１分２敗／８得点・９失点４位 リトアニア 勝点３／０勝３分３敗／６得点・９失点５位 マルタ 勝点２／０勝２分４敗／１得点・16失点10月９日フィンランド ２−１ リトアニアマルタ ０−４ オランダ10月12日リトアニア − ポーランドオランダ − フィンランド【グループH】１位 オーストリア 勝点15／５勝０分０敗／19得点・２失点２位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 勝点13／４勝１分１敗／13得点・５失点３位 ルーマニア 勝点７／２勝１分２敗／10得点・６失点４位 キプロス 勝点５／１勝２分３敗／７得点・９失点５位 サンマリノ 勝点０／０勝０分６敗／１得点・28失点10月９日オーストリア 10−０ サンマリノキプロス ２−２ ボスニア・ヘルツェゴビナ10月12日サンマリノ − キプロスルーマニア − オーストリア【グループL】１位 クロアチア 勝点13／４勝１分０敗／17得点・１失点２位 チェコ 勝点13／４勝１分１敗／11得点・６失点３位 フェロー諸島 勝点９／３勝０分３敗／８得点・５失点４位 モンテネグロ 勝点６／２勝０分４敗／４得点・13失点５位 ジブラルタル 勝点０／０勝０分５敗／２得点・17失点10月９日チェコ ０−０ クロアチアフェロー諸島 ４−０ モンテネグロ10月12日フェロー諸島 − チェコクロアチア − ジブラルタル【勝ち上がり条件】・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。構成●サッカーダイジェストWEB編集部